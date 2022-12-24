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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
IPS Nano-skjermen gir presis fargenøyaktighet i en bred visningsvinkel uten fargeforskyvning for kritiske behov innen bildebehandling, spill og produktivitet. Rikere rødfarger, frodigere grønnfarger og dypere blåfarger. Ultra Wide-Color med IPS Nano Color-teknologi bruker KSF-berikede fosfor-nanopartikler til å absorbere overflødig lys som skapes av skjermen, noe som gir fantastiske farger. Naturtro farger. Skjermene våre dekker opptil 98 % av DCI-P3-fargeromstandarden for fargerenhet definert av Society of Motion Pictures and Television Engineers, noe som gir kinokvalitet.
Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppdateringsfrekvens. AMD FreeSync™ Premium gir seriøse spillere en god og jevn spillopplevelse med maksimal ytelse. Det er ikke inngått noen kompromisser – spill trygt med høy oppdateringshastighet og liten ventetid.
Når du spiller intense spill med høy oppdateringsfrekvens, kan du få ujevne bilder uten optimal grafikksynkronisering. Denne Philips-skjermen er sertifisert som NVIDIA® G-SYNC®-kompatibel, noe som reduserer ujevne bilder og synkroniserer skjermens oppdateringsfrekvens med grafikkortets utdata for en jevnere spillopplevelse. Scener vises umiddelbart, elementer ser skarpere ut, og spillingen går jevnt. Dette gir deg en fantastisk visuell opplevelse og et stort konkurransefortrinn.
Priser
4.5
av 5
4
Anmeldelser
Packo75
24/12/2022
España
Bekreftet kjøper
Monitor Qhd 170mhzs
tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video
Fordeler
Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W
Ulemper
la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Darkness78
19/11/2022
Italia
Bekreftet kjøper
Superba qualità dei colori
Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!
Fordeler
Qualità colori
Ulemper
Porta USB rapida
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Gaming
08/09/2022
Italia
Philips: una garanzia
Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.
Fordeler
Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo
Ulemper
Nessuno.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for DP-inngang.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.
MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
Skjermfarger: 10 biter kan bare nås med QHD ved 120 Hz.
DCI-P3-dekning basert på CIE1976
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Adobe RGB-dekning basert på CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
NVIDIA® G-SYNC®-grensesnittstøtte: DisplayPort
Sørg for å oppdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste versjonen. Se mer informasjon på NVIDIAs nettside: https://www.nvidia.com/
Kontroller at grafikkortet støtter NVIDIA® G-SYNC®
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.