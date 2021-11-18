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Utgått
Fantastiske farger, oppslukende opplevelse
Bli oppslukt av Philips Curved-skjermene. Den buede skjermen på 27" i E-serien gir deg en svært oppslukende opplevelse med en fantastisk Full HD-bildekvalitet. Ultra Wide-Color-teknologi har en fargekvalitet som gir liv til bildene.
E-serien
27 tommers (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Med den nye Philips-skjermen trenger det ikke være slik. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle rammehastigheter med AMD FreeSync™-teknologi, rask oppdatering og superrask responstid.
De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.
4.2
av 5
59
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Radius i skjermens buede form i mm
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.