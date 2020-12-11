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  • Energy Label Europe F
    Fantastiske bilder i et elegant design
  • Fantastiske bilder i et elegant design
  • Fantastiske bilder i et elegant design
  • Fantastiske bilder i et elegant design
  • Fantastiske bilder i et elegant design
  • Energy Label Europe F
    Fantastiske bilder i et elegant design
  • Fantastiske bilder i et elegant design
  • Fantastiske bilder i et elegant design
  • Fantastiske bilder i et elegant design
  • Fantastiske bilder i et elegant design

Utgått

4K Ultra HD LCD-skjerm

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Fantastiske bilder i et elegant design
Philips 27" 4K UHD-skjermen har en utrolig skarp bildekvalitet. Med 4K UHD-kvalitet og bred visningsvinkel ser du det samme klare og realistiske bildet, uansett hvor du sitter foran skjermen. Bildet er uten flimring, så du blir mindre sliten i øynene, selv om du sitter lenge foran skjermen.
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Fantastiske bilder i et elegant design

  • E-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)-oppløsning for presisjon

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)-oppløsning for presisjon

Disse skjermene fra Philips benytter seg av paneler med høy ytelse og leverer bilder i UltraClear, 4 K UHD-oppløsning (3840 x 2160 piksler). Enten du behøver svært detaljerte bilder til CAD-løsninger, bruker programmer med 3D-grafikk eller jobber med enorme regneark, vil skjermene fra Philips gi liv til bildene og grafikken din.

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

Smal ramme for et sømløst utseende

Smal ramme for et sømløst utseende

De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

32

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

3

11/12/2020

Danmark

Danmark

God opløsning og klart billed

God opløsning og klart billede, tilstrækkeligt stort til at kunne læse tekst uden briller, hvilket var formålet med at købe denne skærm.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm

25/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

This monitor has a great display

Specification and price, also looked at reviews posted online.

Fordeler

Absolutley first class display

Ulemper

A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

14/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Fine monitor for CAD

I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.

Fordeler

Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.

Ulemper

None so far

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  3. NTSC-område basert på CIE 1976

  4. sRGB-område basert på CIE 1931

  5. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.