Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
E-serien
27 " (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Disse skjermene fra Philips benytter seg av paneler med høy ytelse og leverer bilder i UltraClear, 4 K UHD-oppløsning (3840 x 2160 piksler). Enten du behøver svært detaljerte bilder til CAD-løsninger, bruker programmer med 3D-grafikk eller jobber med enorme regneark, vil skjermene fra Philips gi liv til bildene og grafikken din.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
3.9
av 5
32
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Lyn50
11/12/2020
Danmark
God opløsning og klart billed
God opløsning og klart billede, tilstrækkeligt stort til at kunne læse tekst uden briller, hvilket var formålet med at købe denne skærm.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm
Greytop
25/12/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
This monitor has a great display
Specification and price, also looked at reviews posted online.
Fordeler
Absolutley first class display
Ulemper
A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Splodgy
14/10/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Fine monitor for CAD
I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.
Fordeler
Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.
Ulemper
None so far
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.