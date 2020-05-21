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Utgått
Levende, klare bilder fra kant til kant
En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.
V-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.
4.3
av 5
53
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
F.B.N.
21/05/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Kører perfekt.
Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.
Fordeler
Skærm
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Bruksdato 2020-04-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Bruksdato 2020-04-21
Dude1663
07/05/2019
United Kingdom
Phillips 27" Monitor
So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Addios
29/10/2022
Deutschland
Bekreftet kjøper
Günstig und gut
Der Monitor wird für Office und gelegentlich für einfache Spiele genutzt. Dabei sind mir bisher keine nennenswerten Schwächen aufgefallen. Das Bild ist deutlich und konturenscharf ihne störende Fleckenbildung o.Ä.. Für den Preis absolute Kaufempfehlung!
Fordeler
Preis/ Leistungsverhältnis
Ulemper
Bisher keine entdeckt (Office- Anwendungen)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor
Bruksdato 2021-09-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor
Bruksdato 2021-09-29
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse