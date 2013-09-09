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  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

Utgått

BrillianceAMVA LCD-skjerm, LED-bakbelysning

273P3QPYES/00

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
PowerSensor AMVA LED-skjermen fra Philips bruker 65 % resirkulert plast og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet
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med PowerSensor sparer penger på strømregningen din

Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

  • P-serien

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD AMVA-skjerm

PowerSensor sparer opptil 80 % på strømkostnadene

PowerSensor sparer opptil 80 % på strømkostnadene

PowerSensor er en innebygd "menneskesensor" som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det reduserer strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.

AMVA LED for bred visning med svært høy kontrast og levende bilder

AMVA LED for bred visning med svært høy kontrast og levende bilder

AMVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder, selv i 90 graders dreiemodus

DisplayPort gir lyd og video via en enkel, lang kabel

DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

09/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti

Ottimo prodotto che si attesta nella mia graduatoria delle apparecchiature più importati della casa.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 273P3QPYES Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 273P3QPYES Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT Gold er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for registreringsstatus i landet der du bor.