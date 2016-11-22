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Utgått

LCD-skjerm, LED-bakbelysning

273P3LPHEB/00

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Nyskapende PowerSensor-skjerm reduserer strømregningene

Miljøvennlig og EPEAT Gold-sertifisert Philips Professional 273P3 LED-skjerm med intelligent PowerSensor oppdager brukeren og justerer strømforbruket, slik at du kan spare opptil 80 % på strømregningene.

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Nyskapende PowerSensor-skjerm reduserer strømregningene

  • P-serien

  • 27" (68,6 cm)

PowerSensor sikrer lavere driftskostnader ved å spare strøm

PowerSensor sikrer lavere driftskostnader ved å spare strøm

PowerSensor er en innebygd "menneskesensor" som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det kutter strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.

LED-teknologi sørger for naturlige farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

EPEAT Gold sikrer lav påvirkning på miljøet

Philips EPEAT GOLD-sertifiserte skjermer gir beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de mer energieffektive, noe som gir mindre utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å evaluere, sammenligne og velge skjermer basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. GOLD-sertifisering sørger for at minst 30 % av plasten som brukes, er Post Consumer Resin, noe som gir reduksjon i bruk av giftig og farlige materialer. EPEAT Gold er bare gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for å se registreringsstatusen der du bor.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Denne omtalen gjelder 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Denne omtalen gjelder 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT Gold er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for registreringsstatus i landet der du bor.