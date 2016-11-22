Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
273P3LPHEB/00
Nyskapende PowerSensor-skjerm reduserer strømregningene
Miljøvennlig og EPEAT Gold-sertifisert Philips Professional 273P3 LED-skjerm med intelligent PowerSensor oppdager brukeren og justerer strømforbruket, slik at du kan spare opptil 80 % på strømregningene.
P-serien
27" (68,6 cm)
PowerSensor er en innebygd "menneskesensor" som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det kutter strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
Philips EPEAT GOLD-sertifiserte skjermer gir beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de mer energieffektive, noe som gir mindre utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å evaluere, sammenligne og velge skjermer basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. GOLD-sertifisering sørger for at minst 30 % av plasten som brukes, er Post Consumer Resin, noe som gir reduksjon i bruk av giftig og farlige materialer. EPEAT Gold er bare gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for å se registreringsstatusen der du bor.
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Denne omtalen gjelder 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Denne omtalen gjelder 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
EPEAT Gold er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for registreringsstatus i landet der du bor.