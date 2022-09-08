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Utgått
273G3DHSW/00
Opplev 3D-spilling på den store skjermen
La deg fengsle av 3D-spill på Philips 273G LED-skjermen. Nå har det blitt enda morsommere å spille med en stor skjerm, Active 3D-briller og flere HDMI-innganger.
G-serien
27" (68,6 cm)
3D, shutter-briller
PC-programvare for finjustering av skjermytelse og -innstillinger. Philips tilbyr to alternativer for justering av skjerminnstillinger. Naviger på flernivåmenyen på selve skjermen med knappene, eller bruk Philips SmartControl-programvaren til å justere de forskjellige skjerminnstillingene på en kjent måte.
Forny 2D-spillene, -filmene og -videoene du liker best, med den medfølgende PC-programvaren. Med et museklikk kan du se på at de forvandles med fantastisk 3D-dybde.
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
Anmeldelser
For å unngå ubehag som svimmelhet, hodepine eller forvirring, bør du unngå å se på 3D for lenge om gangen.
Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D.
Les brukerhåndboken for å finne ut mer om 3D og helse
Legg merke til at PC-programvaren (TriDef 3D) for 3D-spilling krever AMD-/ATI-grafikkort.