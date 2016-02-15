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Utgått
G-serien
144 Hz
27" (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ er banebrytende ny skjermteknologi som gir den beste og raskeste spillopplevelse noen gang. G-SYNC™ oppnår den revolusjonerende ytelsen ved å synkronisere oppdateringshastigheten til skjermen med GPU-en i den GeForce GTX-drevne PC-en din. Dette eliminerer brudd og minimerer forsinkelser. Resultatet: Scener vises øyeblikkelig, objekter ser skarpere ut og spillingen er superjevn, slik at du får en imponerende bildeopplevelse og en skikkelig fordel.
Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen tegner opp skjermen opptil 144 ganger per sekund, noe som er 2,4 ganger raskere enn en standardskjerm. En lavere bildehastighet kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en bildehastighet på 144 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut og du enkelt kan sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill
SmartResponse er en eksklusiv overstyringsteknologi fra Philips. Når den er slått på, justerer den automatisk svartidene for bestemte programkrav som spill eller filmer, som krever raskere responstid for å produsere bilder uten hakkete bevegelser, tidsforsinkelse og innbrente konturer
4.8
av 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Lordzytech
15/02/2016
United Kingdom
Wow! Value for money and great visual experience
I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
markyb
04/02/2016
United Kingdom
Bekreftet kjøper
value for money
Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
leoblab
03/11/2015
Italia
Ottimo monitor
Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Kontroller at PC-en har operativsystem Windows 7 eller nyere, at grafikkortet er NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU eller nyere, og at PC-en er oppdatert med den nyeste driveren.
G-Sync-modus, ULMB-modus og 3D Vision-modus opererer uavhengig på samme tid. Hvis én modus er aktivert, må de to andre deaktiveres.
ULMB aktiveres kun ved 85 Hz, 100 Hz og 120 Hz. 3D Vision aktiveres kun ved 100 Hz og 120 Hz.
NVIDIA Graphics og DisplayPort-tilkobling kreves for G-SYNC™-muligheter. Du finner mer informasjon på www.geforce.com/g-sync.
Hvis du har spørsmål som gjelder ytelse på 144 Hz, kan du henvende deg direkte til kortforhandleren.
Opphavsrett 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC og 3D Vision er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører NVIDIA Corporation i USA og andre land.
BATMAN: ARKHAM ORIGINS-programvare, opphavsrett 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Utviklet av WB Games Montreal og Splash Damage. BATMAN og alle karakterene og deres særpreg og relaterte elementer er varemerker som tilhører DC Comics, opphavsrett 2013. Med enerett.
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