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Utgått
271B8QJEB/00
Klart bilde, effektiv ytelse
Få det beste resultatet med Philips 27" Full HD-skjermen. Klar og levende Full HD sørger for at du både har nok plass og godt nok bilde til å se arbeidet ditt. Funksjoner som høydejustering, Flicker-free- og LowBlue-modus avlaster øynene.
B-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.
3.8
av 5
29
Anmeldelser
kro90
21/05/2017
Danmark
Bekreftet kjøper
fantastisk lyd
Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder B8 SkyQuake soundbar-højttaler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder B8 SkyQuake soundbar-højttaler
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Philips-ansatt
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Fordeler
everything
Ulemper
no rizz
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221B8LJEB LCD monitor
Bruksdato 2023-04-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221B8LJEB LCD monitor
Bruksdato 2023-04-24
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271B8QJEB LCD-Monitor
Bruksdato 2019-12-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271B8QJEB LCD-Monitor
Bruksdato 2019-12-01
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.