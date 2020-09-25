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Utgått

4300 seriesLED-TV

24PHS4354/12

3.9

| (9) Anmeldelser

LED-TV

Prøv denne lille LED-TV-en som gir deg førsteklasses resultater på trange steder. Pixel Plus HD gir et skarpt bilde, samtidig som at lyden er klar og tydelig. Enten du skal se på TV-serier mens du lager mat eller se på filmer mens du løper på tredemøllen.

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TV brand claim gold

99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med Pixel Plus HD

LED-TV

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Klar lyd fra fulltonehøyttalere.

Enkel å flytte på. Skjult stativ på baksiden som tar liten plass.

Tydelig dialog. Livlige effekter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

9

Anmeldelser

3

25/09/2020

Italia

Italia

Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi

Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet

Fordeler

Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.

Ulemper

Non si collega ad internet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 TV LED

Bruksdato 2020-08-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 TV LED

Bruksdato 2020-08-25

05/09/2020

España

España

La tele es perfecta para la habitación

Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.

Fordeler

Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.

Ulemper

Que no contenga manual

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Bruksdato 2020-08-05

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Bruksdato 2020-08-05

02/08/2020

België

België

Bekreftet kjøper

Prachtig Toestel

Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.

Fordeler

Alleen pluspunten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 LED-TV

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.