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Utgått
24PHS4354/12
LED-TV
Prøv denne lille LED-TV-en som gir deg førsteklasses resultater på trange steder. Pixel Plus HD gir et skarpt bilde, samtidig som at lyden er klar og tydelig. Enten du skal se på TV-serier mens du lager mat eller se på filmer mens du løper på tredemøllen.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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3.9
av 5
9
Anmeldelser
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Fordeler
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Ulemper
Non si collega ad internet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 TV LED
Bruksdato 2020-08-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 TV LED
Bruksdato 2020-08-25
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Fordeler
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Ulemper
Que no contenga manual
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Bruksdato 2020-08-05
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Bruksdato 2020-08-05
Jorita
02/08/2020
België
Bekreftet kjøper
Prachtig Toestel
Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.
Fordeler
Alleen pluspunten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.