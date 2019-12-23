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Utgått
LED-TV
Prøv denne lille LED-TV-en som gir deg førsteklasses resultater på trange steder. Pixel Plus HD gir et skarpt bilde, samtidig som at lyden er klar og tydelig. Enten du skal se på TV-serier mens du lager mat eller se på filmer mens du løper på tredemøllen.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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4.1
av 5
20
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
Lars45j74
23/12/2019
Danmark
Fint TV, kan alt hvad det skal
Meget flot billede, god pris. Kan alt hvad der skal til
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Bruksdato 2019-11-23
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Bruksdato 2019-11-23
Troll 85
01/01/2020
Deutschland
Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen
Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen
Fordeler
einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden
Ulemper
kein Netzschalter
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED TV
Bruksdato 2019-12-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED TV
Bruksdato 2019-12-01
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Fordeler
Zie omschrijving
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Bruksdato 2020-03-31
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Bruksdato 2020-03-31
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.