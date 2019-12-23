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Utgått

4300 seriesLED-TV

24PHS4304/12

4.1

| (20) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet

LED-TV

Prøv denne lille LED-TV-en som gir deg førsteklasses resultater på trange steder. Pixel Plus HD gir et skarpt bilde, samtidig som at lyden er klar og tydelig. Enten du skal se på TV-serier mens du lager mat eller se på filmer mens du løper på tredemøllen.

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med Pixel Plus HD

LED-TV

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Klar lyd fra fulltonehøyttalere.

Enkel å flytte på. Skjult stativ på baksiden som tar liten plass.

Tydelig dialog. Livlige effekter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

20

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

3
2

23/12/2019

Danmark

Danmark

Fint TV, kan alt hvad det skal

Meget flot billede, god pris. Kan alt hvad der skal til

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Bruksdato 2019-11-23

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Bruksdato 2019-11-23

01/01/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen

Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen

Fordeler

einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden

Ulemper

kein Netzschalter

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED TV

Bruksdato 2019-12-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED TV

Bruksdato 2019-12-01

31/07/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Product voldoet prima

TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.

Fordeler

Zie omschrijving

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Bruksdato 2020-03-31

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4300 series 24PHS4304 LED-TV

Bruksdato 2020-03-31

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.