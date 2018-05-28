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Utgått
Svært slank LED-TV med Full HD
Bærbar og vakker. Philips 4000 TV er utformet for å være med deg overalt. Med den svært slanke konturen og den stilrene, hvite rammen tar TV-en seg flott ut i alle rom.
60 cm (24")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Picture Performance Index kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme: skarphet, bevegelse, kontrast og farge. Du får krystallklare bilder med utrolige detaljer og dybde, den mørkeste svartfargen, den lyseste hvitfargen, levende, strålende farger og naturlige hudtoner hver eneste gang, uansett kilde.
Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.
Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.
4.1
av 5
12
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
kylle48
28/05/2018
Sverige
Bra funktioner
Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
ludde71
28/12/2017
Sverige
Jag kan rekommendera denna Tv
Bra format för mina behov,bild likaså ljud,många inställnings möjligheter och uttag. Mycket nöjd
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ystävä66
08/07/2018
Suomi
Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma
Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.