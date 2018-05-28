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Utgått

4000 seriesSvært slank LED-TV med Full HD

24PFT4032/12

4.1

| (12) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

Svært slank LED-TV med Full HD

Bærbar og vakker. Philips 4000 TV er utformet for å være med deg overalt. Med den svært slanke konturen og den stilrene, hvite rammen tar TV-en seg flott ut i alle rom.

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med Digital Crystal Clear

Svært slank LED-TV med Full HD

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Picture Performance Index forbedrer hver eneste bilderamme

Picture Performance Index forbedrer hver eneste bilderamme

Picture Performance Index kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme: skarphet, bevegelse, kontrast og farge. Du får krystallklare bilder med utrolige detaljer og dybde, den mørkeste svartfargen, den lyseste hvitfargen, levende, strålende farger og naturlige hudtoner hver eneste gang, uansett kilde.

USB for multimedieavspilling

USB for multimedieavspilling

Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

12

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

3
2

28/05/2018

Sverige

Sverige

Bra funktioner

Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

28/12/2017

Sverige

Sverige

Jag kan rekommendera denna Tv

Bra format för mina behov,bild likaså ljud,många inställnings möjligheter och uttag. Mycket nöjd

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

08/07/2018

Suomi

Suomi

Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma

Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.