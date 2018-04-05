Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
24PFT4022/12
Svært slank LED-TV med Full HD
Philips 4000 TV er laget for gode stunder og sørger for kvalitetsbilder på en liten skjerm. Den er så kompakt at den raskt og enkelt kan flyttes mellom rom, og med den minimalistiske designen passer den inn uansett hvor du plasserer den.
60 cm (24")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Stilig, kompakt og lett. Med den lille TV-en kan du få med deg favorittprogrammene dine på kjøkkenet, holde deg oppdatert på nyhetene mens du arbeider i garasjen, og få med deg de siste sportsresultatene mens du griller. En TV som er så bærbar, liker å være der moroa er!
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.
3.8
av 5
66
Anmeldelser
norm
05/04/2018
Danmark
super produkt
Tilslutningsmulighederne gør produktet ideelt som tv og monitor. Nemt og logisk at betjene. Glimrende fjernbetjening.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV
Teddie2003
09/05/2018
United Kingdom
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Scifikev19
09/05/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.