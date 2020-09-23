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Utgått

5600 seriesSvært slank LED-TV med Full HD

24PFS5603/12

3.7

| (106) Anmeldelser

Svært slank Full HD LED-TV

Nyt den stilrene og minimalistiske designen til denne hvite Philips 5600 TV-en. Den slanke og profilerte utformingen passer perfekt til interiøret. Med bildekvaliteten i Full HD er dette det beste valget for alle som vil ha en TV med enkle linjer.

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TV brand claim gold

99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med Pixel Plus HD

Svært slank Full HD LED-TV

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompakt bærbar TV: utformet for å være der moroa er

Stilig, kompakt, lett og bærbar. Med den lille TV-en kan du få med deg favorittprogrammene dine hvor som helst, enten det er på kjøkkenet eller på camping utendørs med familien. Denne bærbare TV-en holder deg oppdatert på nyhetene og de siste resultatene fra favorittidrettene dine. Den er designet for å være der moroa er!

USB for multimedieavspilling

USB for multimedieavspilling

Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

106

Anmeldelser

23/09/2020

Deutschland

Deutschland

Ohne Schnickschnack

Tolles Bild, super Empfang und guter Klang. Ich habe den Fernseher so günstig emgekaift, dass ich mich fast schäme, aber dieser reine TV liefert einfach super ab und sieht auch noch gut aus.

Fordeler

Schmal und keine überflüssigen Extras

Ulemper

Kein Ambilight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV

Bruksdato 2019-08-23

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV

Bruksdato 2019-08-23

09/07/2020

Deutschland

Deutschland

Nutze ihn auch als Monitor

Für meine Zwecke ein gutes Gerät. Bild ist mit HD einwandfrei.

Fordeler

einfache Bedienung und bis jetzt sehr zuverlässig.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV

Bruksdato 2019-07-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV

Bruksdato 2019-07-09

02/06/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Tolles Bild

Der Monitor ist ein Multifunktionsmonitor - für PC und TV und AV. Viele Schnittestellen. Leider fehlt der Anschluss für das Netzwerkkabel - zwecks direktere Updates und nicht über USB Stick. Tolles Bild. Bin sehr zufrieden damit

Fordeler

Bildqualität

Ulemper

fehldender Anschluss Netzwerkkabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

Bruksdato 2020-05-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

Bruksdato 2020-05-02

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.