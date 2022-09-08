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Utgått
249C4QSB/00
Blade 2
24" (61 cm)
Full HD-skjerm
AMVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder, selv i 90 graders dreiemodus
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
Ny serie med Philips-skjermer som bruker den nyeste generasjonen ultratynne LED, noe som gjør utformingen mye slankere enn tidligere modeller. Det slanke utseendet gjør ikke bare skjermene til en fryd for øyet, du sparer også plass på skrivebordet.
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