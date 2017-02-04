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  • Energy Label Europe A
    Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Energy Label Europe A
    Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Utgått

LCD-skjerm med SmartControl Lite

246V5LSB/00

3.6
| (16) Anmeldelser
Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med SmartControl lite og er et godt valg.
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Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 24" (61 cm)

LED-teknologi for levende farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

16

Anmeldelser

04/02/2017

Deutschland

Deutschland

Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem

Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

14/04/2014

Nederland

Nederland

prima product

De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

25/10/2013

Nederland

Nederland

zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd

goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.