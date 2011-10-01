Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Flott underholdning på den store HDMI-skjermen
Den store 244E2 HDMI Full HD-multimedieskjermen med stilige SmartTouch-kontroller er klar til å ta deg med inn i spill- og filmverdenen
24" (61 cm) E-serien
Full HD
SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
SmartTouch-kontroller er intelligente, berøringssensitive ikoner som erstatter knapper som stikker frem. SmartTouch-kontroller for eksempel, som reagerer på den minste berøring, slår på skjermen eller gjør skjermen lysere og skarpere med SmartImage Lite. Når SmartTouch-ikonene er aktivert, lyser de for å indikere at kommandoene er utført.
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
4.3
av 5
15
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
01/10/2011
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 192E2SB LCD monitor with Touch Control
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 192E2SB LCD monitor with Touch Control
fiorpa
18/05/2012
Italia
ottima TV peccato non sia venduta in italia
il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
apalapurismaJuan
15/05/2012
España
Me encanda el diseño
Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 192E2SB LCD monitor with Touch Control
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 192E2SB LCD monitor with Touch Control