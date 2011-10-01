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Utgått

LCD-skjerm med HDMI

244E2SB/00

4.3

| (15) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

Flott underholdning på den store HDMI-skjermen

Den store 244E2 HDMI Full HD-multimedieskjermen med stilige SmartTouch-kontroller er klar til å ta deg med inn i spill- og filmverdenen

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Flott underholdning på den store HDMI-skjermen

  • 24" (61 cm) E-serien

  • Full HD

SmartImage Lite for en forbedret LCD-seeropplevelse

SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Stilige SmartTouch-kontroller

SmartTouch-kontroller er intelligente, berøringssensitive ikoner som erstatter knapper som stikker frem. SmartTouch-kontroller for eksempel, som reagerer på den minste berøring, slår på skjermen eller gjør skjermen lysere og skarpere med SmartImage Lite. Når SmartTouch-ikonene er aktivert, lyser de for å indikere at kommandoene er utført.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

15

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

2
1

01/10/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 192E2SB LCD monitor with Touch Control

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 192E2SB LCD monitor with Touch Control

18/05/2012

Italia

Italia

ottima TV peccato non sia venduta in italia

il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

15/05/2012

España

España

Me encanda el diseño

Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 192E2SB LCD monitor with Touch Control

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 192E2SB LCD monitor with Touch Control

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