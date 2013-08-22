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Utgått
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 cm)
Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen tegner opp skjermen opptil 144 ganger per sekund, noe som er 2,4 ganger raskere enn en standardskjerm. En lavere rammehastighet kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en rammehastighet på 144 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du enkelt kan sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill
Mobile High Definition Link (MHL) er et mobilt grensesnitt for audio/video for å koble mobiltelefoner og andre bærbare enheter direkte til HD-skjermer. En MHL-kabel (ekstra tilbehør) kan enkelt koble MHL-kapable bærbare enheter til denne store Philips MHL-skjermen, slik at du kan se HD-video bli levende med fullstendig digital lyd. Nå kan du ikke bare glede deg over mobile spill, bilder, filmer eller andre applikasjoner på den store skjermen, du kan også lade den mobile enheten samtidig, slik at du aldri går tom for strøm halvveis.
Den nye Philips-spillskjermen har en skjermvisning med rask tilgang som er finjustert for spillere, og som gir deg flere alternativer. FPS-modus (førstepersonsskyting) forbedrer mørke farger i spill, slik at du ser skjulte gjenstander i mørke områder. Racing-modusen tilpasser visningen med raskeste responstid og mange farger samt bildejusteringer. RTS-modusen (sanntidsstrategi) har en spesiell SmartFrame-modus som gjør det mulig å fremheve spesifikke områder og gjøre størrelse- og bildejusteringer. Gamer 1 og Gamer 2 tilbyr personlig tilpassede innstillinger basert på ulike spill, noe som sikrer best mulig ytelse.
3.7
av 5
3
Anmeldelser
Zirkonis
22/08/2013
Deutschland
Ein Must-Have für jeden Gamer!
Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Andreadeluxe
15/09/2013
United Kingdom
Good gaming monitor but....
I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade
Denne omtalen gjelder Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Denne omtalen gjelder Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
mrj007
29/07/2013
United Kingdom
display port not at 120hz
Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Denne Philips-skjermen er i stand til å oppnå oppdateringshastigheter på opptil 144 Hz kun gjennom Dual-link DVI-kontakten. Kontroller at grafikkortet kan håndtere oppdateringshastigheter144 Hz og er oppdatert med den nyeste driveren.
Hvis du har spørsmål som gjelder ytelse på 144 Hz, kan du henvende deg direkte til kortforhandleren.
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere