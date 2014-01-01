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Utgått
237E4LHSB/00
E-serien
23" (58,4 cm)
Full HD-skjerm
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
4.0
av 5
4
Anmeldelser
tangens70
01/01/2014
Deutschland
Super Monitor - Super Preis
Ein sehr guter Monitor zu einem unschlagbaren Preis.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 247E4LHSB LCD-Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 247E4LHSB LCD-Monitor
NINO70
17/03/2014
Italia
Un monitor eccellente per rapporto qualità / prezzo
Un monitor dal rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Dopo averne provato alcuni, ho finalmente trovato un monitor che mi soddisfa pienamente. Ho scelto questo modello Philips dopo aver provato sul mio pc il mod. Brilliance 235BL. Abituato al mio precedente monitor, la cui qualità delle immagine non era poi tanto male, è stato come pulirsi gli occhiali quando le lenti sono sporche di polvere. Il mod. 235BL costava circa 100 € in più, una enormità per le mie tasche vuote. Quindi ho optato per questo, e ho fatto bene, poichè la qualità dell'immagine è la stessa. Colori brillanti, definizione di immagine ottima. I caratteri di testo sono ben definiti e senza sfocature. In ambito Gaming, le prestazioni sono decisamente buone e, in game, negli ambienti bui non si riscontra quel fastidioso effetto cera tipico soprattutto nei monitor di qualche anno fa. Gli unici difetti, trascurabili a mio parere, l'asta di supporto del pannello che è un pò esile, e i tasti di regolazione, tipo touch screen, un po scomodi e praticamente invisibile in ambiente con luce soffusa.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 247E4LHSB Monitor LCD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 247E4LHSB Monitor LCD
wawij
23/06/2013
Nederland
meerdan verwacht
Deze monitor is a sight for sore eyes. Scherp gestoken beeld en erg stabiel. Bovendien is de monitor redelijk makkelijk aan te passen aan de eigen wensen (lichtsterkte, kleur, contrast) via de bijgeleverde software. En zonder gedoe werkt de gekozen resolutie goed samen met mijn laptop. Wat niet van elke monitor gezegd kan worden.Minpuntje is dat de bediening op het scherm zelf (zwart) niet goed te zien is.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E4LHSB LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E4LHSB LCD monitor, LED backlight