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Utgått
G-serien
23" (58,4 cm)
3D, FPR-briller
Easy 3D sørger for timevis med komfort mens du ser på 3D, takket være den flimmerfrie ytelsen med minimal skyggeeffekt. De kompatible 3D-brillene er lette og krever ikke batterier. Gled deg over 3D i hjemmet på en enkel måte i dag.
Underhold deg selv med disse lette, brukervennlige, polariserte 3D-brillene. Disse flimmerfrie 3D-brillene er ikke bare enkle å skifte ut og vedlikeholde, de er også rimelige, slik at hele familien kan kjøpe hvert sitt par. Siden de ikke bruker batterier eller kabler, får du endelig friheten til å kose deg så lenge du vil.
Gjør 2D-samlingen din om til 3D ved ett knappetrykk! Du kan bruke den lett tilgjengelige hurtigtasten på rammen for å bruke denne funksjonen til å gjenskape 2D-samlingen din med favorittspill, -filmer og -videoer i 3D.
4.7
av 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
lince8579
16/04/2013
Italia
ottimo
Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
For å unngå ubehag som svimmelhet, hodepine eller forvirring, bør du unngå å se på 3D for lenge om gangen.
Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D.
Les brukerhåndboken for å finne ut mer om 3D og helse
For VGA-kort og andre krav for 3D-bruk, kan du gå til www.philips.com/support for å få mer informasjon.