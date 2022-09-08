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Utgått
231P4QPYKEB/00
P-serien
23" (58,4 cm)
Full HD-skjerm
PowerSensor er en innebygd «menneskesensor» som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det reduserer strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.
Med innebygd web-kamera og mikrofon kan du se og kommunisere med kollegaer og kunder. Denne enkle løsningen gjør at du kan samarbeide og dele, og spare kostbar tid og reisekostnader.
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