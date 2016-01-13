Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
22PFT4000/12
Slank LED-TV med Full HD
Alt du trenger i en kompakt design: den slanke LED-TV-en i 4000-serien fra Philips med Digital Crystal Clear. Få levende bilder, klar lyd og tilleggsfunksjoner som ekstra USB- og HDMI-porter. Det ideelle valget til alle rom i huset.
56 cm (22")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Stilig, kompakt og lett. Med den lille TV-en kan du få med deg favorittprogrammene dine på kjøkkenet, holde deg oppdatert på nyhetene mens du arbeider i garasjen, og få med deg de siste sportsresultatene mens du griller. En TV som er så bærbar, liker å være der moroa er!
Tradisjonelle TVer har en ramme som går rundt TVen som en bilderamme. Den svært smale rammen vår er moderne og tynn, så du har mer bilde å nyte.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittsåpeserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
3.3
av 5
56
Anmeldelser
Arvinp
13/01/2016
Danmark
Produktet er OK
Der mangler en forklaring på alle knapperne på fjernbetjenningen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
Olemand
25/10/2015
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastisk barbering med skum
Bedste el-maskine jeg har haft. Super barbering med barberskum. Kan stærkt anbefales.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
B61b4120
22/06/2017
Italia
Bekreftet kjøper
Il tv di mamma
Ottimo prodotto in tutta la sua funsionalita e nel prezzo.
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Denne omtalen gjelder 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.