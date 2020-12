Incredible Surround for bedre lydopplevelse

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.