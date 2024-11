Trykk for å snakke-støtte for Google Assistant™

Kontroller TV-en med stemmen med et knappetrykk. Åpne YouTube. Skru opp volumet. Spill favorittsangene dine, få all informasjonen du trenger, for eksempel væroppdateringer, ting å gjøre og til og med muntlige oversettelser på et øyeblikk. Bare bruk den dedikerte knappen på fjernkontrollen, og snakk med den innebygde mikrofonen.