Kraftig lyd fra unike usynlige høyttalere

Et usynlig lydsystem som passer perfekt til utformingen på Aurea. Selv om det er usynlig fra utsiden og utrolig kompakt på innsiden, er det ikke inngått noen kompromisser når det gjelder lydytelsen. Det nye revolusjonerende mikrohøyttalersystemet bruker 12 høyttalere per side for at lyden kan stråle ut gjennom en usynlig tynn åpning foran på TVen. De gir et klart og romslig lydbilde som kompletterer den rike seeropplevelsen. Bassfrekvensene genereres av to kraftige subwoofere som er integrert på baksiden av TVen.