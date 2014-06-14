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Utgått
Blade 2
21,5" (54,6 cm)
Full HD-skjerm
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
Ny serie med Philips-skjermer som bruker den nyeste generasjonen ultratynne LED, noe som gjør utformingen mye slankere enn tidligere modeller. Det slanke utseendet gjør ikke bare skjermene til en fryd for øyet, du sparer også plass på skrivebordet.
5.0
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Brainzz
14/06/2014
België
Philips IPS Led
nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
willem123
06/09/2013
Nederland
Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos
Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
mecnassi
23/04/2013
France
la simplicité d'utilisation est relative
Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED