ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Utrolig vakker
  • Utrolig vakker
  • Utrolig vakker
  • Utrolig vakker
  • Utrolig vakker
  • Utrolig vakker

Utgått

BrillianceIPS LCD-skjerm, LED-bakbelysning

229C4QHSB/00

5
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Utrolig vakker
Den nye skjermen Blade 2 fra Philips med stilig, svært slank design og IPS-skjerm med bred visning er klar for strålende ytelse
Se alle fordeler

Ultratynn IPS-skjerm med høy ytelse

Utrolig vakker

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD-skjerm

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.

SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermopplevelse

SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermopplevelse

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Stilig, ultratynn utforming for et moderne utseende

Ny serie med Philips-skjermer som bruker den nyeste generasjonen ultratynne LED, noe som gjør utformingen mye slankere enn tidligere modeller. Det slanke utseendet gjør ikke bare skjermene til en fryd for øyet, du sparer også plass på skrivebordet.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.