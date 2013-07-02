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Utgått
227E4QSD/00
E-serien
21,5" (54,6 cm)
Full HD-skjerm
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
2.0
av 5
1
Omtale
zamine
02/07/2013
France
Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant
J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.
Denne omtalen gjelder 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED
Denne omtalen gjelder 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED