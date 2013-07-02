ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Høyytelses IPS-skjerm
  • Høyytelses IPS-skjerm
  • Høyytelses IPS-skjerm
  • Høyytelses IPS-skjerm

Utgått

IPS LCD-skjerm, LED-bakbelysning

227E4QSD/00

2
| (1) Omtale
Høyytelses IPS-skjerm
Opplev glimrende LED-bilder på denne brede IPS-skjermen. Med elegant design, gjennomsiktig blå ramme og SmartImage Lite er det et bra valg.
Se alle fordeler

for glimrende, levende farger

Høyytelses IPS-skjerm

  • E-serien

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD-skjerm

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

SmartImage Lite for en forbedret LCD-seeropplevelse

SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
1

02/07/2013

France

France

Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant

J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.

Denne omtalen gjelder 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

Denne omtalen gjelder 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.