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  • Høyytelses IPS-skjerm
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  • Høyytelses IPS-skjerm
  • Høyytelses IPS-skjerm

Utgått

IPS LCD-skjerm, LED-bakbelysning

227E4QHSD/00

Høyytelses IPS-skjerm
Opplev glimrende LED-bilder på denne brede IPS-skjermen med elegant og slank design. Med funksjoner som HDMI og stereohøyttalere er den klar for å underholde deg.
Se alle fordeler

for glimrende, levende farger

Høyytelses IPS-skjerm

  • E-serien

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD-skjerm

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.

SmartImage Lite for en forbedret LCD-seeropplevelse

SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

HDMI-klar for Full HD-underholdning

HDMI-klar for Full HD-underholdning

En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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