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Utgått
E-serien
21,5" (54,6 cm)
Full HD-skjerm
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.
SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
4.2
av 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Mosdest
17/12/2013
España
Estoy muy conteentio con este producto
Lo utilizo mucho y estoy muy contento aunque que a veces se me cansan mucho los ojos, no sé si es debido a que no se graduar bien la luz.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
philreader
17/12/2013
España
Muy bueno
Me gusta para leer documentos. Empiezo a no ver bien de cerca y necesito un monitor con zoom para mi trabajo.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
MassimoA
04/01/2014
Italia
Ottimo monitor pc a rapporto con il prezzo
compatto, bello, molto nitido, luminoso, definito. Buono il rapporto qualità prezzo. Sotto le aspettative solamente gli altoparlanti incorporati
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight