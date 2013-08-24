ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen

Utgått

LCD-skjerm, LED-bakbelysning

227E4LSB/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
Opplev fantastiske LED-bilder med naturlige farger på denne elegante slanke designskjermen.
Se alle fordeler

Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen

  • E-serien

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD-skjerm

LED-teknologi for naturlige farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

SmartImage Lite for en forbedret LCD-seeropplevelse

SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

24/08/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

01/09/2013

Italia

Italia

prodotto eccelllente

ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.