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Utgått
226V6QSB6/00
Flotte LED-bilder med levende farger
Denne Philips-skjermen gir deg klare, levende bilder. Med SmartContrast som sikrer flotte og klare bilder og gjør denne skjermen til et meget godt valg.
V-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
AH-IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir AH-IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
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