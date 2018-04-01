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Utgått

LCD-skjerm med SmartControl Lite

223V5QSB6/00

3.3

| (3) Anmeldelser

Flotte LED-bilder med levende farger

Gled deg over levende LED-bilder på denne skjermen fra Philips. Den er utstyrt med SmartControl lite og er et utmerket valg.

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Flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 21,5" (54,6 cm)

AH-IPS-skjerm gir glimrende bilder med bred visningsvinkel

AH-IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir AH-IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

VESA-montering gir fleksibilitet

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

3

Anmeldelser

4
1

01/04/2018

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

30/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

μετρια πραγματα

η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις

Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

19/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekreftet kjøper

ΧΡΩΜΑ

KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI

Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Bruksdato 2019-02-19

Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Bruksdato 2019-02-19

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