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Utgått
223V5QSB6/00
Flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder på denne skjermen fra Philips. Den er utstyrt med SmartControl lite og er et utmerket valg.
V-serien
21,5" (54,6 cm)
AH-IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir AH-IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
3.3
av 5
3
Anmeldelser
Hyne
01/04/2018
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
σοτος
30/07/2019
Ελλάδα
μετρια πραγματα
η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις
Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
jonni5698
19/03/2020
Ελλάδα
Bekreftet kjøper
ΧΡΩΜΑ
KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI
Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Bruksdato 2019-02-19
Denne omtalen gjelder 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Bruksdato 2019-02-19