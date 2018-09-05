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Utgått

LCD-skjerm med SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Anmeldelser

Flotte LED-bilder med levende farger

Gled deg over levende LED-bilder på denne skjermen fra Philips. Den er utstyrt med HDMI og SmartControl lite og er et godt valg.

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Flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

HDMI-klar for Full HD-underholdning

En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

Kompakt utforming sparer plass

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

22

Anmeldelser

05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Top

Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Bruksdato 2020-02-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Bruksdato 2020-02-11

29/03/2021

España

España

Bekreftet kjøper

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Fordeler

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Ulemper

Una salida de audio?

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Bruksdato 2020-02-29

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Bruksdato 2020-02-29

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