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Utgått
223V5LHSB2/00
Flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder på denne skjermen fra Philips. Den er utstyrt med HDMI og SmartControl lite og er et godt valg.
V-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
3.4
av 5
22
Anmeldelser
Fsurfer
05/09/2018
United Kingdom
Using 2 connected to my Acer Laptop
Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Top
Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Bruksdato 2020-02-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Bruksdato 2020-02-11
Sator
29/03/2021
España
Bekreftet kjøper
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Fordeler
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Ulemper
Una salida de audio?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Bruksdato 2020-02-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Bruksdato 2020-02-29