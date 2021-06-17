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Utgått

LCD-skjerm

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Pålitelig og uunnværlig

Skjermene i S-serien sørger for at du kan jobbe effektivt. Med funksjoner som Flicker-free og LowBlue-modus blir du mindre sliten i øynene og kan jobbe mer produktivt.

Se alle fordeler

for effektiv jobbing

Pålitelig og uunnværlig

  • S-serien

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi

På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor

Bruksdato 2020-12-17

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor

Bruksdato 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Fordeler

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor

Bruksdato 2020-12-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor

Bruksdato 2020-12-01

02/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen

Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor

Bruksdato 2019-03-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor

Bruksdato 2019-03-02

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  2. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  3. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.