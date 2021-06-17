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Skjermene i S-serien sørger for at du kan jobbe effektivt. Med funksjoner som Flicker-free og LowBlue-modus blir du mindre sliten i øynene og kan jobbe mer produktivt.
S-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
4.8
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor
Bruksdato 2020-12-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor
Bruksdato 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Fordeler
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor
Bruksdato 2020-12-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor
Bruksdato 2020-12-01
weißnicht
02/04/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen
Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor
Bruksdato 2019-03-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221S8LDAB LCD-Monitor
Bruksdato 2019-03-02
Svartid som tilsvarer SmartResponse
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.