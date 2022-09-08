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Utgått

LCD-skjerm, LED-bakbelysning

221S3UCS/00

Enkelthet med USB-skjerm
Sett deg selv fri med den nye USB-skjermen fra Philips. USB 2.0-portene på en bærbar datamaskin gir digital video og strøm til skjermen ved å koble til én kabel.
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Én USB-kabel gir strøm og video

Enkelthet med USB-skjerm

  • S-serien

  • 21,5" (54,6 cm)

  • USB-skjerm

Øyeblikkelig på, takket være LED-teknologi

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Én USB 2.0-tilkobling for bærbar PC for strøm og video

Philips USB-skjerm kan vise bilder og får strøm direkte fra USB-portene på den bærbare PCen din med én USB-kabel. Det er ikke nødvendig med ekstra strøm- eller videokabler, noe som gir en enkel strømtilkobling med én kabel med ekstra lavt strømforbruk mellom den bærbare PCen og skjermen.

Ekstra lavt strømforbruk

USB-skjermen har en spesiell LED-bakbelysning med lavt strømforbruk som gjør at den får strøm fra USB-portene på den bærbare PCen din. Den forbruker cirka 9 watt, noe som er omtrent 50 % lavere strømforbruk enn en tilsvarende standardskjerm.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. I sjeldne tilfeller, hvis USB-portene på den bærbare PCen din ikke har nok strømutgang for skjermen, kan det være nødvendig å kjøpe en ekstra DC-adapter.