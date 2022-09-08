Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
221S3UCS/00
S-serien
21,5" (54,6 cm)
USB-skjerm
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
Philips USB-skjerm kan vise bilder og får strøm direkte fra USB-portene på den bærbare PCen din med én USB-kabel. Det er ikke nødvendig med ekstra strøm- eller videokabler, noe som gir en enkel strømtilkobling med én kabel med ekstra lavt strømforbruk mellom den bærbare PCen og skjermen.
USB-skjermen har en spesiell LED-bakbelysning med lavt strømforbruk som gjør at den får strøm fra USB-portene på den bærbare PCen din. Den forbruker cirka 9 watt, noe som er omtrent 50 % lavere strømforbruk enn en tilsvarende standardskjerm.
Anmeldelser
I sjeldne tilfeller, hvis USB-portene på den bærbare PCen din ikke har nok strømutgang for skjermen, kan det være nødvendig å kjøpe en ekstra DC-adapter.