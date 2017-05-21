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Utgått
221B8LJEB/00
Klart bilde, effektiv ytelse
Få det beste resultatet med Philips 22" Full HD-skjermen. Klar og levende Full HD sørger for at du både har nok plass og godt nok bilde til å se arbeidet ditt. Funksjoner som høydejustering, Flicker-free- og LowBlue-modus avlaster øynene.
B-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartErgoBase er en skjermbase som gir ergonomisk skjermkomfort og gir kabelhåndtering. Sokkelen kan dreies, vippes og roteres i forskjellige vinkler for å sikre maksimal komfort. Stativet med justerbar høyde garanterer optimal visning, reduserer den fysiske belastningen ved lange arbeidsdager, mens kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsplassen ryddig og profesjonell.
På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.
Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.
3.8
av 5
29
Anmeldelser
kro90
21/05/2017
Danmark
Bekreftet kjøper
fantastisk lyd
Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder B8 SkyQuake soundbar-højttaler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder B8 SkyQuake soundbar-højttaler
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Philips-ansatt
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Fordeler
everything
Ulemper
no rizz
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221B8LJEB LCD monitor
Bruksdato 2023-04-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221B8LJEB LCD monitor
Bruksdato 2023-04-24
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271B8QJEB LCD-Monitor
Bruksdato 2019-12-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 271B8QJEB LCD-Monitor
Bruksdato 2019-12-01
Svartid som tilsvarer SmartResponse
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.