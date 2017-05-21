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Utgått

LCD-skjerm

221B8LJEB/00

3.8

| (29) Anmeldelser

Klart bilde, effektiv ytelse

Få det beste resultatet med Philips 22" Full HD-skjermen. Klar og levende Full HD sørger for at du både har nok plass og godt nok bilde til å se arbeidet ditt. Funksjoner som høydejustering, Flicker-free- og LowBlue-modus avlaster øynene.

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Klart bilde, effektiv ytelse

  • B-serien

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartErgoBase gjør det mulig å foreta menneskevennlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase er en skjermbase som gir ergonomisk skjermkomfort og gir kabelhåndtering. Sokkelen kan dreies, vippes og roteres i forskjellige vinkler for å sikre maksimal komfort. Stativet med justerbar høyde garanterer optimal visning, reduserer den fysiske belastningen ved lange arbeidsdager, mens kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsplassen ryddig og profesjonell.

LowBlue-modusen er behagelig for øynene

På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.

EasyRead-modus for en papirlignende leseopplevelse

Opplev forbedret komfort og lesbarhet når du leser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-modus skaper en papirlignende seeropplevelse som er mildere for øynene dine ved å justere skjermens farger og zoomnivåer som simulerer følelsen av å lese på ekte papir – rett på den digitale skjermen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

29

Anmeldelser

21/05/2017

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

fantastisk lyd

Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder B8 SkyQuake soundbar-højttaler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder B8 SkyQuake soundbar-højttaler

24/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

Philips-ansatt

wowzers!

[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help

Fordeler

everything

Ulemper

no rizz

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221B8LJEB LCD monitor

Bruksdato 2023-04-24

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221B8LJEB LCD monitor

Bruksdato 2023-04-24

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Großartiger Bildschirm

Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271B8QJEB LCD-Monitor

Bruksdato 2019-12-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 271B8QJEB LCD-Monitor

Bruksdato 2019-12-01

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  2. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  3. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.