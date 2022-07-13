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Utgått

LCD-skjerm

220V8/00

4.5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Levende og tydelige bilder uten grenser

Philips’ vidvinkelskjerm i V-serien gir deg grenseløs visning og mye for pengene med viktige funksjoner. Funksjoner som antirefleks, LowBlue-modus og flimringsfri teknologi gjør det mindre belastende for øynene.

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Levende og tydelige bilder uten grenser

  • V-serien

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi

På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.

LowBlue-modusen er behagelig for øynene

På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221V8 Monitor LCD

Bruksdato 2022-06-13

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 221V8 Monitor LCD

Bruksdato 2022-06-13

31/08/2020

Nederland

Nederland

Mooi heldere beeldweergave.

We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 220V8 LCD-monitor

Bruksdato 2019-07-31

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 220V8 LCD-monitor

Bruksdato 2019-07-31

21/08/2026

España

España

Bekreftet kjøper

Perfecto en relación calidad/precio

Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.

Denne omtalen gjelder 221V8 Monitor LCD

Bruksdato 2026-08-01

Denne omtalen gjelder 221V8 Monitor LCD

Bruksdato 2026-08-01

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