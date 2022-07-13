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Utgått
Levende og tydelige bilder uten grenser
Philips’ vidvinkelskjerm i V-serien gir deg grenseløs visning og mye for pengene med viktige funksjoner. Funksjoner som antirefleks, LowBlue-modus og flimringsfri teknologi gjør det mindre belastende for øynene.
V-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.
4.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221V8 Monitor LCD
Bruksdato 2022-06-13
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 221V8 Monitor LCD
Bruksdato 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 220V8 LCD-monitor
Bruksdato 2019-07-31
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 220V8 LCD-monitor
Bruksdato 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Bekreftet kjøper
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Denne omtalen gjelder 221V8 Monitor LCD
Bruksdato 2026-08-01
Denne omtalen gjelder 221V8 Monitor LCD
Bruksdato 2026-08-01
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.