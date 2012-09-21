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Utgått

LCD-skjerm med LED-baklys

220V3LSB/00

4.5

| (15) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Denne tiltalende og slanke skjermen er en nytelse å bruke. Viktige funksjoner som SmartContrast som sørger for at bildene blir sterke og klare, gjør den til et utmerket valg!

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Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 22" (55,9 cm)

Kvikksølvfri og miljøvennlig skjerm

Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.

LED-teknologi for naturlige farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Attraktiv slank og glanset design

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

15

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

2
1

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips led monitor 236v3lsb

VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 236V3LSB LED monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 236V3LSB LED monitor

12/05/2012

Deutschland

Deutschland

Top Monitor

Der Monitor ist super! Preis und Qualität stimmen. Auch der sehr niedrige Energieverbrauch ist sehr gut.Ich würde ihn immer wieder kaufen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V3LSB LED monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V3LSB LED monitor

08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 236V3LSB LED monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 236V3LSB LED monitor

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