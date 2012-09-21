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Utgått
Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
Denne tiltalende og slanke skjermen er en nytelse å bruke. Viktige funksjoner som SmartContrast som sørger for at bildene blir sterke og klare, gjør den til et utmerket valg!
V-serien
22" (55,9 cm)
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
4.5
av 5
15
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
kgm83
21/09/2012
United Kingdom
philips led monitor 236v3lsb
VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V3LSB LED monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V3LSB LED monitor
micha07
12/05/2012
Deutschland
Top Monitor
Der Monitor ist super! Preis und Qualität stimmen. Auch der sehr niedrige Energieverbrauch ist sehr gut.Ich würde ihn immer wieder kaufen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V3LSB LED monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V3LSB LED monitor
08/11/2019
Italia
qualita' prodotto
ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V3LSB LED monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 236V3LSB LED monitor