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Utgått

BrillianceLCD-skjerm, LED-bakbelysning

220S4LSS/00

Bærekraftig produktivitet
LED-skjermen fra Philips bruker 25 % resirkulert materiale og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet
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med energieffektiv LED-skjerm

Bærekraftig produktivitet

  • S-serien

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

LED-teknologi sørger for naturlige farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike moduser, som kontor, bilde, film, spill, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

SmartContrast gir forbedrede dype, svarte detaljer

SmartContrast gir forbedrede dype, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Tekniske spesifikasjoner

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