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  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

Utgått

BrillianceLCD-skjerm, LED-bakbelysning

220P4LPYES/00

5
| (1) Omtale
Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
LED-skjermen Philips PowerSensor bruker 65 % resirkulert plast og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet
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med PowerSensor sparer penger på strømregningen din

Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

  • P-serien

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

PowerSensor sparer opptil 80 % på strømkostnadene

PowerSensor sparer opptil 80 % på strømkostnadene

PowerSensor er en innebygd «menneskesensor» som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det reduserer strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.

DisplayPort gir lyd og video via en enkel, lang kabel

DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.

SmartErgoBase gjør det mulig å foreta menneskevennlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase gjør det mulig å foreta menneskevennlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase er en skjermfot som gir ergonomisk visningskomfort og kabelhåndtering. Fotens brukervennlige høyde, dreining, vippefunksjon og roteringsvinkel justerer skjermen for maksimal komfort, noe som kan redusere fysisk belastning ved lange arbeidsdager. Kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsområdet ryddig og profesjonelt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

4
3
2
1

18/03/2013

Italia

Italia

ottimo monitor

Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.

Denne omtalen gjelder Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED

Denne omtalen gjelder Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED

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