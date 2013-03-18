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Utgått
220P4LPYES/00
P-serien
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
PowerSensor er en innebygd «menneskesensor» som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det reduserer strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.
DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.
SmartErgoBase er en skjermfot som gir ergonomisk visningskomfort og kabelhåndtering. Fotens brukervennlige høyde, dreining, vippefunksjon og roteringsvinkel justerer skjermen for maksimal komfort, noe som kan redusere fysisk belastning ved lange arbeidsdager. Kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsområdet ryddig og profesjonelt.
5.0
av 5
1
Omtale
jordy71
18/03/2013
Italia
ottimo monitor
Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.
Denne omtalen gjelder Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED
Denne omtalen gjelder Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED