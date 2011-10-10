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Utgått

BrillianceLCD-skjerm med Pivot-base, USB, lyd

220P2ES/00

4.8

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Profesjonell, miljøvennlig og ergonomisk skjerm

Miljøvennlig, EPEAT Gold-sertifisert Philips Professional 220P2-skjerm med ZeroWatt-bryter, Soft off-modus på 0,1 watt, Smart Ergo Base, stereolyd og USB-hub med fire porter øker produktiviteten

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Profesjonell, miljøvennlig og ergonomisk skjerm

  • 22" (55,9 cm) P-serien

  • WSXGA+

Innebygd stereolyd for multimedieopplevelser

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

ZeroWatt-bryter gir 100 % strømsparing

I henhold til Philips' engasjement for "Sense and Simplicity" gir vi deg muligheten til å ta et ansvarsfullt valg ved å slå AV skjermen når som helst. Ved å trykke på AV/PÅ-knappen, som er plassert bak på skjermen, reduseres skjermens energiforbruk til null. I AV-modusen bruker ikke skjermen strøm i det hele tatt, og dermed reduserer du utslippene ytterligere.

Stilige SmartTouch-kontroller

SmartTouch-kontroller er intelligente, berøringssensitive ikoner som erstatter knapper som stikker frem. SmartTouch-kontroller for eksempel, som reagerer på den minste berøring, slår på skjermen eller gjør skjermen lysere og skarpere med SmartImage Lite. Når SmartTouch-ikonene er aktivert, lyser de for å indikere at kommandoene er utført.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.8

av 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

21/03/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

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