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Utgått
Profesjonell, miljøvennlig og ergonomisk skjerm
Miljøvennlig, EPEAT Gold-sertifisert Philips Professional 220P2-skjerm med ZeroWatt-bryter, Soft off-modus på 0,1 watt, Smart Ergo Base, stereolyd og USB-hub med fire porter øker produktiviteten
22" (55,9 cm) P-serien
WSXGA+
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
I henhold til Philips' engasjement for "Sense and Simplicity" gir vi deg muligheten til å ta et ansvarsfullt valg ved å slå AV skjermen når som helst. Ved å trykke på AV/PÅ-knappen, som er plassert bak på skjermen, reduseres skjermens energiforbruk til null. I AV-modusen bruker ikke skjermen strøm i det hele tatt, og dermed reduserer du utslippene ytterligere.
SmartTouch-kontroller er intelligente, berøringssensitive ikoner som erstatter knapper som stikker frem. SmartTouch-kontroller for eksempel, som reagerer på den minste berøring, slår på skjermen eller gjør skjermen lysere og skarpere med SmartImage Lite. Når SmartTouch-ikonene er aktivert, lyser de for å indikere at kommandoene er utført.
4.8
av 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
21/03/2011
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor