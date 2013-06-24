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Utgått
220B4LPCS/00
B-serien
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
PowerSensor er en innebygd «menneskesensor» som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det reduserer strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
SmartErgoBase er en skjermbase som gir ergonomisk skjermkomfort og gir kabelhåndtering. Sokkelen kan dreies, vippes og roteres i forskjellige vinkler for å sikre maksimal komfort. Stativet med justerbar høyde garanterer optimal visning, reduserer den fysiske belastningen ved lange arbeidsdager, mens kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsplassen ryddig og profesjonell.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Ans59
24/06/2013
Nederland
goed beeldscherm
Het beeldscherm is goed, echter er is één punt waar Philips niet goed over nagedacht heeft bij het ontwerp: bij gebruik van een concepthouder die (natuurlijk) vóór de monitor staat, worden de twee sensoren onbedoeld soms geblokkeerd door het papier dat op de concepthouder ligt. Daardoor gaat het beeldscherm op save modus terwijl er wel iemand werkt op datzelfde moment. Tip voor de vormgever: plaats de sensoren aan de bovenkant van het scherm!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 220B4LPCS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 220B4LPCS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting