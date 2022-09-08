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Utgått
220B4LPCB/01
Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
LED-skjermen Philips PowerSensor bruker 65 % resirkulert plast og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet
B-serien
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Kabinettet til denne Philips-skjermen er uten bromerte flammehemmere og polyvinylklorid (uten BFR og PVC)
TrueVision er en eiendomsbeskyttet teknologi fra Philips som bruker avanserte algoritmer for å teste og justere skjermen. Dette gir deg best mulig visningsytelse. Philips sikrer at TrueVision-skjermene forlater fabrikken fininnstilt til denne prosessen, slik at du får pålitelig farge- og bildekvalitet.
Når du slår på 0 W-bryteren, som er praktisk plassert på baksiden, kan du stoppe strømtilførselen til skjermen fullstendig. Dette betyr at TVen får et strømforbruk på null, noe som reduserer karbonfotavtrykket enda mer
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