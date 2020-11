65 % resirkulert plast med TCO Edge

TCO Edge-sertifisering blir gitt til produkter som gjør mer enn det som kreves av de nåværende økomerkeprogrammene. Kravene overgår standard TCO-krav og innebærer at produktet bruker minimum 65 % resirkulert plast, er energieffektivt, har 100 % resirkulerbar emballasje og er utformet for å kunne resirkuleres enkelt. Du kan stole på at denne Philips-skjermen er et banebrytende teknologisk produkt som er best i ICT-klassen, noe som er en fordel for deg og planeten, og hjelper deg med å gjøre et ansvarlig grønt IT-kjøp.