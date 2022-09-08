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Utgått

BrillianceLCD-skjerm, LED-bakbelysning

220B4LPCB/01

Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

LED-skjermen Philips PowerSensor bruker 65 % resirkulert plast og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet

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med PowerSensor sparer penger på strømregningen din

Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

  • B-serien

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

Kabinett uten PVC og BFR

Kabinettet til denne Philips-skjermen er uten bromerte flammehemmere og polyvinylklorid (uten BFR og PVC)

TrueVision gir bilder i lab-kvalitet

TrueVision er en eiendomsbeskyttet teknologi fra Philips som bruker avanserte algoritmer for å teste og justere skjermen. Dette gir deg best mulig visningsytelse. Philips sikrer at TrueVision-skjermene forlater fabrikken fininnstilt til denne prosessen, slik at du får pålitelig farge- og bildekvalitet.

Null strømforbruk med 0 W-bryteren

Når du slår på 0 W-bryteren, som er praktisk plassert på baksiden, kan du stoppe strømtilførselen til skjermen fullstendig. Dette betyr at TVen får et strømforbruk på null, noe som reduserer karbonfotavtrykket enda mer

Tekniske spesifikasjoner

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