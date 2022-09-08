TrueVision gir bilder i lab-kvalitet

TrueVision er en eiendomsbeskyttet teknologi fra Philips som bruker avanserte algoritmer for å teste og justere skjermen. Dette gir deg best mulig visningsytelse. Philips sikrer at TrueVision-skjermene forlater fabrikken fininnstilt til denne prosessen, slik at du får pålitelig farge- og bildekvalitet.