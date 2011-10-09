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Utgått

BrillianceLCD-skjerm med LED-baklys

209CL2SB/00

4.3

| (32) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Ultraslank LED-skjerm. Utrolig vakker.

Med en ultraslank design og teknologier som gir skarpe og levende farger, setter Philips Blade LED-skjermen en ny standard for hva som er stilig

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Ultraslank LED-skjerm. Utrolig vakker.

  • Blade

  • 20" / 50,8 cm

  • C-serien

Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk

Energy Star er et energieffektivitetsprogram som sponses av EPA i USA, og som også er tatt i bruk av mange andre land. Energy Star-sertifisering sikrer at du kjøper et produkt som oppfyller de nyeste standardene for energieffektivitet, og som drives med maksimal strømeffektivitet på alle driftsnivåer. Nye Philips-skjermer er sertifisert for Energy Star 5.0-spesifikasjonene, og de møter eller overgår standarden. I dvalemodus krever for eksempel Energy Star 5.0 et effektforbruk på mindre enn 1 watt, mens Philips-skjermer bruker mindre enn 0,5 watt. Flere detaljer er tilgjengelig fra www.energystar.gov

LED-teknologi for naturlige, levende farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Miljøvennlige materialer som oppfyller internasjonale standarder

"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys. Besøk Philips på http://www.asimpleswitch.com/global/ for å finne ut mer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

32

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

1

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor

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