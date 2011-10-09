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Utgått
Ultraslank LED-skjerm. Utrolig vakker.
Med en ultraslank design og teknologier som gir skarpe og levende farger, setter Philips Blade LED-skjermen en ny standard for hva som er stilig
Blade
20" / 50,8 cm
C-serien
Energy Star er et energieffektivitetsprogram som sponses av EPA i USA, og som også er tatt i bruk av mange andre land. Energy Star-sertifisering sikrer at du kjøper et produkt som oppfyller de nyeste standardene for energieffektivitet, og som drives med maksimal strømeffektivitet på alle driftsnivåer. Nye Philips-skjermer er sertifisert for Energy Star 5.0-spesifikasjonene, og de møter eller overgår standarden. I dvalemodus krever for eksempel Energy Star 5.0 et effektforbruk på mindre enn 1 watt, mens Philips-skjermer bruker mindre enn 0,5 watt. Flere detaljer er tilgjengelig fra www.energystar.gov
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys. Besøk Philips på http://www.asimpleswitch.com/global/ for å finne ut mer.
4.3
av 5
32
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Ploughman
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor
motiffmedia
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 234CL2SB LED Monitor