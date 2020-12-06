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  • Energy Label Europe F
    Flotte LED-bilder med levende farger
  • Flotte LED-bilder med levende farger
  • Energy Label Europe F
    Flotte LED-bilder med levende farger
  • Flotte LED-bilder med levende farger

Utgått

LCD-skjerm med LED-baklys

200V4QSBR/00

4
| (1) Omtale
Flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende MVA LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med SmartControl lite og er et godt valg.
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Flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 20 (19,53 " / 49,6 cm diag.)

MVA-skjerm for brede visningsvinkler og dype kontrastnivåer

MVA-skjerm for brede visningsvinkler og dype kontrastnivåer

MVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

5
3
2
1

06/12/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Fordeler

Scherp beeld.

Ulemper

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Denne omtalen gjelder 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Denne omtalen gjelder 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Smart svartid er den optimale verdien fra enten GtG- eller GtG (BW)-tester.