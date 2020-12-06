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Utgått
200V4QSBR/00
V-serien
20 (19,53 " / 49,6 cm diag.)
MVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
4.0
av 5
1
Omtale
hidkees
06/12/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Fordeler
Scherp beeld.
Ulemper
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Denne omtalen gjelder 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Denne omtalen gjelder 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Smart svartid er den optimale verdien fra enten GtG- eller GtG (BW)-tester.