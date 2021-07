Passer i fengsler

Denne hotell-TVen er utstyrt med en bestemt innstilling for fengselsmodus for å kontrollere kommunikasjon. Denne avanserte sikkerhetsmodusen slår av bestemte innstillinger som ikke er nødvendige for de som sitter i forvaring, som tekst-TV, elektronisk programguide, teksting og USB-porter.