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Utgått
Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
Denne attraktive, slanke skjermen er en nytelse å bruke. Viktige funksjoner som SmartContrast sørger for at bildene blir sterke og klare, og stereohøyttalere gir en bedre multimedieopplevelse, noe som gjør den til et utmerket valg!
V-serien
18,5" / 47 cm
Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.
4.1
av 5
15
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V3LAB LED monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V3LAB LED monitor
Stodo
17/11/2018
Deutschland
Klasse Monitor
Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V3LAB LED monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V3LAB LED monitor
leparadisd
11/09/2012
France
A good purchase
Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V3LAB Moniteur LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V3LAB Moniteur LED