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Utgått

LED-skjerm

196V3LAB/00

4.1

| (15) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Denne attraktive, slanke skjermen er en nytelse å bruke. Viktige funksjoner som SmartContrast sørger for at bildene blir sterke og klare, og stereohøyttalere gir en bedre multimedieopplevelse, noe som gjør den til et utmerket valg!

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Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 18,5" / 47 cm

Liten plass, passer inn i de fleste interiører

SmartContrast 10 000 000 : 1 for utrolige, svarte detaljer

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

Attraktiv slank og glanset design

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

15

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

3

27/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great design & performance in cheap

This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V3LAB LED monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V3LAB LED monitor

17/11/2018

Deutschland

Deutschland

Klasse Monitor

Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V3LAB LED monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V3LAB LED monitor

11/09/2012

France

France

A good purchase

Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V3LAB Moniteur LED

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V3LAB Moniteur LED

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