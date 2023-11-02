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  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Utgått

LCD-skjerm med LED-baklys

190V4LAB/00

4.1
| (23) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med stereohøyttalere og SmartControl lite og er et godt valg.
Se alle fordeler

med stereohøyttalere

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 19" (48,3 cm)

LED-teknologi for levende farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Kraftig lyd med 2 x 2 watts (RMS) høyttalere

Nå kan du nyte alle multimedier og sosiale programmer med stereolyd. Disse innebygde høyttalere ikke bare høres bra ut, men hjelper deg også med å bli kvitt kabelrot og gir deg mer plass på skrivebordet.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

23

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

1

02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

20/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A perfect monitor

On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 220V4LAB LCD monitor with LED backlight

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Overall

Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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