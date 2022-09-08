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  • Gled deg over flotte bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte bilder med levende farger
  • Gled deg over flotte bilder med levende farger

Utgått

LCD-skjerm

190V3SB5/00

Gled deg over flotte bilder med levende farger
Gled deg over levende LCD-bilder med denne tiltalende, glansede skjermen.
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Gled deg over flotte bilder med levende farger

  • V-serien

  • 19" (48,3 cm)

SmartContrast 10 000 000 : 1 for utrolige, svarte detaljer

SmartContrast 10 000 000 : 1 for utrolige, svarte detaljer

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

Attraktiv slank og glanset design

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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