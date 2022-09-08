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Utgått
190V3SB5/00
V-serien
19" (48,3 cm)
Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
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