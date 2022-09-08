SmartContrast 10 000 000 : 1 for utrolige, svarte detaljer

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og de mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterking gir levende bilder. SmartContrast øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.